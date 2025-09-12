Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят приврать

Гороскоп / © Credits

Но если для одних обман — способ достичь цели или избежать неприятностей, то для других — как для барона Мюнхгаузена — философия и мировоззрение, они не врут — они фантазируют. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят приврать.

Дева

Девы — при всем своем хладнокровии и здравомыслии — иногда позволяют себе ложь, которую считают безобидной. Как правило, цель у них одна — преподнести себя собеседнику с самой выгодной стороны, представ перед ним более значимой персоной, чем они являются на самом деле.

Водолей

Водолеи, привирая, абсолютно никаких корыстных целей не преследуют, более того, если вы им скажете, что они врут, они вам просто не поверят — они же просто фантазируют. Занимаясь творчеством, они, обладая богатым воображением, воплощают их в своей работе, а иногда и в жизни.

Рыбы

Рыбы никогда не лгут в традиционном понимании этого слова — они так видят окружающих их мир. Ну а то, что его картина не совпадает с реальностью, это уже чья угодно проблема, только не самих представителей знака — они своим видением окружающего пространства довольны.

