Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят провоцировать свои партнеров на проявление ревности

Гороскоп / © Credits

Реклама

Психологи считают ревность признаком неуверенности в чувствах своего партнера, поэтому причисляют ее к негативно окрашенным эмоциям, но есть и те, кому нравится быть ее объектом, поэтому они вызывают ее искусственно.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят провоцировать своих партнеров на проявление ревности.

Реклама

Скорпион

Скорпионы известны своей напряженной внутренней жизнью, которую они стараются не демонстрировать окружающим. Провоцируя своего партнера на ревность, они ставят отношения на тонкую грань разрыва, что доставляет так необходимые им острые ощущения, пережив их они — после примирения — получают не менее яркие — и приятные — эмоциональные переживания.

Реклама

Телец

Тельцы — один из самых ревнивых знаков Зодиака, которым достаточно любой мелочи, чтобы заподозрить своего партнера в измене, но при этом они одновременно — и совершенно искренне — не понимают, почему никто не ревнует их самих. Вот они и создают провокационную ситуацию, которая иногда приводит к непредвиденным последствиям — к тому, что она становится реальной.

Рак

Раки провоцируют партнера на ревность, чтобы убедиться в силе его чувств. Представители этого знака постоянно нуждаются в постоянном подтверждении чувств со стороны партнера, и, когда им перестает хватать его слов, они начинают действовать, чтобы в очередной раз почувствовать себя любимыми, а для этого, на их взгляд, все средства хороши

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров