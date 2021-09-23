Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят путешествовать

Принято считать, что путешествовать любят все представители зодиакального круга.

Тем не менее одни легки на подъем и отправляются в поездки при первой же удачной возможности, а другие предпочитают самолетам, поездам и гостиницам домашний уют. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят путешествия.

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Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы по праву занимают первое место в рейтинге любителей путешествий – они легки на подъем и отправляются в поездки, как только представляется такая возможность. А если бы была их воля, они и жили бы в путешествия – разумеется, если бы позволяли финансы. Представителей знака не смущают ни сложности, которые могут возникнуть во время переездов из города в город, ни сомнительный уют двухзвездочных гостиниц. Главное для них – новые впечатления, которые и дают им путешествия, к тому же после них так приятно возвращаться домой.

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Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – знак довольно легкомысленный и ветреный, поэтому для них ничего не стоит сняться с места и отправиться в путешествие. Правда, мириться при этом с неудобствами они не согласны: если они отправляются в полет, то исключительно бизнес-классом, а гостиницы предпочитают исключительно пятизвездочные. Ну а целью их поездок, как правило, становится не только смена "картинки" за окном, но и приобщение к мировым художественным ценностям – представителей знака часто можно увидеть в музеях и выставочных залах. Не обходят они стороной и магазины – приятно привезти домой что-то такое, чего нет у других.

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Лев (23.07 – 21.08)

Львы любят путешествовать, но только в том случае, если они могут отправиться туда не в одиночестве, а в компании любимого человека: в таком случае им все кажется более ярким – и небо, и море, и достопримечательности того места, которое они посещают. Впрочем, поездки могут быть для представителей знака не самоцелью, а способом встретиться с любимым человеком, живущим в другом городе или стране. Так, они легко могут каждые выходные ездить – или летать – на романтический уикенд, а потом возвращаться обратно.

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