Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят путешествовать

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят путешествовать

Credits

Принято считать, что путешествовать любят все представители зодиакального круга. 

Тем не менее одни легки на подъем и отправляются в поездки при первой же удачной возможности, а другие предпочитают самолетам, поездам и гостиницам домашний уют. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят путешествия.  

  • Чорний Місяць — уособлення зла: астрологиня розповіла, як він впливає на наше життя
  • Какие знаки Зодиака притягивают деньги

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы по праву занимают первое место в рейтинге любителей путешествий – они легки на подъем и отправляются в поездки, как только представляется такая возможность. А если бы была их воля, они и жили бы в путешествия – разумеется, если бы позволяли финансы. Представителей знака не смущают ни сложности, которые могут возникнуть во время переездов из города в город, ни сомнительный уют двухзвездочных гостиниц. Главное для них – новые впечатления, которые и дают им путешествия, к тому же после них так приятно возвращаться домой. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – знак довольно легкомысленный и ветреный, поэтому для них ничего не стоит сняться с места и отправиться в путешествие. Правда, мириться при этом с неудобствами они не согласны: если они отправляются в полет, то исключительно бизнес-классом, а гостиницы предпочитают исключительно пятизвездочные. Ну а целью их поездок, как правило, становится не только смена "картинки" за окном, но и приобщение к мировым художественным ценностям – представителей знака часто можно увидеть в музеях и выставочных залах. Не обходят они стороной и магазины – приятно привезти домой что-то такое, чего нет у других. 

Лев (23.07 – 21.08)

Львы любят путешествовать, но только в том случае, если они могут отправиться туда не в одиночестве, а в компании любимого человека: в таком случае им все кажется более ярким – и небо, и море, и достопримечательности того места, которое они посещают. Впрочем, поездки могут быть для представителей знака не самоцелью, а способом встретиться с любимым человеком, живущим в другом городе или стране. Так, они легко могут каждые выходные ездить – или летать – на романтический уикенд, а потом возвращаться обратно.

Читайте также: Астролог назвал самые легкомысленные знаки Зодиака

Больше гороскопов ищите в разделе "Астрология"

Следующая публикация