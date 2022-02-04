Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят путешествовать по воде

Путешествие по воде, будь то река море или океан, успокаивает, недаром считается, что круиз вокруг света – лучшее лекарство для англичанина.

Однако надо признать, что передвигаться водными видами транспорта, любуясь открывающимися с палубы рассветами и закатами, любят не только жители туманного Альбиона. Астролог Людмила Булгакова называла знаки Зодиака, которые любят путешествовать по воде.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы любят тишину и покой, а водная гладь обеспечивает им это в полном объеме, ведь в море или океане слышно только шум волн, да и то не всегда. Правда, в связи с вышесказанным можно предположить, что огромные круизные корабли – не для них, представители знака предпочитают роскошные яхты, условия на которых, как в пятизвездочной гостинице, а перманентного раздражения в виде снующих туда-сюда зевак нет вообще. На таком судне они могут даже жить, особенно если оно пришвартовано где-нибудь в Сен-Тропе.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы предпочитают путешествовать по рекам – им нравится, что круизные теплоходы часто делают остановки, во время которых можно сойти на берег, осмотреть местные достопримечательности, купить совершенно не нужные им сувениры, а потом отправиться дальше. Плеск волн из открытого иллюминатора их успокаивает, а шум на палубе совершенно не раздражает – понятно же, что люди отдыхают. Так представители знака могут плыть до бесконечности, поэтому очень жалеют, когда их круиз заканчивается.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые больше других ценят прекрасное и понимают в нем толк, обожают любоваться морскими видами, которые для них – как замечательные картины кисти Айвазовского. И в этом смысле им совершенно все равно, сколько людей вокруг них и куда, собственно, плывет их корабль – главное, чтобы морские пейзажи отвечали их эстетическому вкусу. Что до всего остального, то они его просто не замечают, хотя, конечно же, комфорт каюты и оформленный со вкусом интерьер кают-компании все же имеют значение.

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