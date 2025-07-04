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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
901
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят работать ночью, а спать — днем

Когда отдыхать, а когда — работать, каждый из нас решает сам, но только при условии фриланса — в офис нужно приходить по часам.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А вот решая свои профессиональные задачи дома, далеко не все придерживаются — традиционного — дневного — графика, многие выбирают для этого темное время суток, и у них есть на то свои причины. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят работать ночью, а спать — днем.

Водолей

Водолеи созданы для творчества, и лучше всего ему это удается в ночное время, когда никто и ничто не отвлекает их от замыслов и их воплощения в жизнь. А создав что-то по-настоящему стоящее, они могут разбудить несчастных домочадцев, чтобы продемонстрировать им результат.

Скорпион

Скорпионы — самый мистический знак Зодиака, поэтому не стоит удивляться тому, что они предпочитают ночь дню. От ночной тишины, энергии Луны — особенно если она полная, таинственного сияния звезд представители знака, даже если они не считают все это романтичным, заряжаются энергией.

Овен

Овны — особенно те из них, кто занимается умственным трудом, часто предпочитают для работы ночь, поскольку уверены, что в это время окружающее их ментальное пространство свободно от чужих вибраций, а значит, оно могут уловить и «извлечь» из него самые гениальные идеи.

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Дата публикации
Количество просмотров
901
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