Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят рано вставать

Как известно, кто рано встает, тому жизнь дает кучу разных приятных вещей, что, конечно же, очень заманчиво.

Вот только рано вставать – особенно, если в этом нет необходимости в виде похода на работу – способны только избранные. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят рано вставать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Для Козерогов рано встать – не проблема, особенно если это необходимо для работы, которая, как известно, для представителей знака стоит на первом, втором, а иногда и третьем месте. Дисциплинированности представителей этого знака можно только позавидовать: поднявшись даже в пять утра, они наскоро принимают душ, завтракают и берутся за выполнение "производственного плана", который набросали накануне, поэтому и успевают переделать множество дел, пока другие еще только просыпаются и потягиваются.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки в списке зодиакальных жаворонков по праву занимают одно из первых мест – они очень легко просыпаются утром, и чем раньше это происходит, тем лучше. Причем утренние часы представители знака тратят на любые занятия: если им не нужно никуда идти, они с удовольствием принимают ванну, укладывают волосы, а затем – в любимом халате – варят и неторопливо пьют кофе, смакуя каждый его глоток и "листая" странички социальных сетей – ну, а после такой "подзарядки" можно и за дело приниматься.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов трудно назвать классическими жаворонками: они могут вставать как рано, так и поздно – все зависит от обстоятельств. Так, если с утра представителям знака предстоит важная деловая встреча, они могут подняться еще до рассвета и, быстро собравшись, отправиться на нее, причем выглядеть они при этом будут свежими и подтянутыми и чувствовать себя как огурчик. Если же представители знака могут позволить себе подольше поспать, они не станут сопротивляться, вскакивая ни свет, ни зоря.