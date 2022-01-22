Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят рано вставать

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят рано вставать

Credits

Как известно, кто рано встает, тому жизнь дает кучу разных приятных вещей, что, конечно же, очень заманчиво. 

Вот только рано вставать – особенно, если в этом нет необходимости в виде похода на работу – способны только избранные. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят рано вставать. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Для Козерогов рано встать – не проблема, особенно если это необходимо для работы, которая, как известно, для представителей знака стоит на первом, втором, а иногда и третьем месте. Дисциплинированности представителей этого знака можно только позавидовать: поднявшись даже в пять утра, они наскоро принимают душ, завтракают и берутся за выполнение "производственного плана", который набросали накануне, поэтому и успевают переделать множество дел, пока другие еще только просыпаются и потягиваются. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки в списке зодиакальных жаворонков по праву занимают одно из первых мест – они очень легко просыпаются утром, и чем раньше это происходит, тем лучше. Причем утренние часы представители знака тратят на любые занятия: если им не нужно никуда идти, они с удовольствием принимают ванну, укладывают волосы, а затем – в любимом халате – варят и неторопливо пьют кофе, смакуя каждый его глоток и "листая" странички социальных сетей – ну, а после такой "подзарядки" можно и за дело приниматься. 

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов трудно назвать классическими жаворонками: они могут вставать как рано, так и поздно – все зависит от обстоятельств. Так, если с утра представителям знака предстоит важная деловая встреча, они могут подняться еще до рассвета и, быстро собравшись, отправиться на нее, причем выглядеть они при этом будут свежими и подтянутыми и чувствовать себя как огурчик. Если же представители знака могут позволить себе подольше поспать, они не станут сопротивляться, вскакивая ни свет, ни зоря. 

Следующая публикация