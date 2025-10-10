- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят рыбалку
Рыбалку считают прекрасным способом провести время, отвлекшись при этом от ежедневной суеты и излишнего общения с окружающими.
Но вот увлекаются им далеко не все — для этого занятия необходимо обладать особым складом характера. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки \зодиака, которые любят рыбалку
Рак
Раки — самый терпеливый знак Зодиака, поэтому им совсем несложно часами сидеть на берегу в ожидании обнадеживающего движения поплавка, что скажет им о том, что рыба, которую они так хотели поймать, наконец-то клюнула на приманку, вознаградив таким образом их ангельское терпение.
Овен
Овны терпением не отличаются, зато обладают другим качеством, которое также необходимо для ловли рыбы, — азартностью: поймав одну рыбы, они хотят выудить еще и еще. При этом, чем больше наполняется ведерко с уловом, тем больше они горячатся, хотя такое количество рыбы им и е нужно.
Весы
Весы любят рыбалку, потому что, на их взгляд, это красиво: их восхищает пейзаж, без которого такое занятие невозможно — водоем — река или озеро, в котором отражается лес, восход или закат — как известно, именно в это время рыба клюет лучше всего, а эстетическое чувство представителей знака удовлетворяется сполна.
