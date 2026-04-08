Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят себя накручивать
Переживать по поводу неприятных жизненных событий не только можно, но и нужно, главное — знать в этом отношении меру.
Достаточно тех — и каждый из нас может «похвастаться» таким знакомыми — кто, запустив процесс страданий, не может из него выйти — только сильнее и сильнее закручивает его пружину.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят себя накручивать.
Рак
Раки, как главные плаксы зодиакального круга, обладают способностью зацикливаться на неприятностях, из-за чего постоянно прокручивают в голове одни и те же слова или события, каждый раз находя все новые и новые — расстраивающие их — детали. Таким образом они сами себе не дают выйти из режима переживаний, пока не достигнут его дня.
Скорпион
Скорпионы в любом случае стремится дойти до сути как происходящих с ними событий, так и участвующих в них людей. При помощи свойственных им аналитических способностей они буквально препарируют все вышеназванное, делая при этом не самые приятные для себя выводы, чем все больше накручивают — и расстраивают — себя еще больше.
Близнецы
Близнецы, несмотря на кажущееся легкомыслие, довольно глубоко чувствуют и переживают происходящие с ними неприятности, хотя и тщательно это скрывают. Сложность мировосприятия представителей знака состоит в том, что они никак не могут прийти к единому мнению по поводу той или иной ситуации, из-за чего рисуют в воображении неприятные картины.
