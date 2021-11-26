Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят сериалы больше других

Мыльные оперы давно стали неотъемлемой частью нашей жизни – представить ее без них практически невозможно.

Но если одни зрители смотрят их от случая к случаю, то другие – разумеется, при такой возможности – практически не отходят от экрана. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят сериалы больше других.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы обожают сериалы, которые рассказывают о светской жизни – это могут быть исторические, костюмные хроники и семейные саги, захватывающие историю жизни нескольких поколений. Представителей знака в этих картинах интересует все: предметы интерьера, правила этикета, старинные наряды и светские диалоги. Причем они не только ставят себя на место героев таких картин, но и стараются почерпнуть что-то интересное – то, что можно использовать в собственной жизни.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – особы сентиментальные, поэтому с удовольствием смотрят сериалы, ведь истории, которые в них рассказывают, крайне редко случаются в реальной жизни. Такие мыльные оперы отвлекают их от реальной жизни, поднимают настроение и примиряют с окружающей действительностью. Больше всего представители знака любят мелодрамы и сказки: над первыми можно всласть поплакать, а, наслаждаясь вторыми, мечтать о том, что, казалось бы, является несбыточным желанием.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов по отношению к сериалам можно разделить на две – разумеется, условные – категории. К первой относятся те, кто любит смотреть мистические сериалы и мыльные оперы в стиле фэнтези, а ко второй – поклонники детективов и боевиков. В любом случае такие фильмы отвлекают представителей знака от реальности, особенно если она оставляет желать лучшего, и улучшают им настроение, когда оно является не лучшим и грозит осложнениями вплоть до депрессии.

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