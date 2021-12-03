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Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят сидеть на диетах

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Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят сидеть на диетах

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На смену культу похудения пришла философия бодипозитива, но желающих облагородить свою фигуру при помощи диет меньше не становится. 

Впрочем, одни равнодушны к ограничению питания, предпочитая спорт, а другие уверены, что только таким образом можно сбросить лишние килограммы. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят сидеть на диетах. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы не делают из еды культа, поэтому для них диета – точнее, ограничение в питании – дело привычное. Конечно, они не станут заморачиваться, подсчитывая калории и собирая "калейдоскоп" продуктов на завтрак, обед и ужин, но вполне могут долго время сидеть на раздельном питании, причем предпочитают не мясо или рыбу, а гарниры. Представители этого знака могу целую неделю есть гречневую кашу – и вкусно, и полезно – совершенно не считая себя ущемленными. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы любят поесть, но это совершенно не значит, что ради заветной цели они не способны на решительные действия. Если перед ними стоит цель, достойная любых – самых серьезных средств – они положат на ее алтарь любую жертву, и силы воли им при этом не занимать. Так, решив блистать на праздничном мероприятии в новом платье, которое, как им кажется, чуть тесновато, представители знака вполне в состоянии целыми днями питаться исключительно обезжиренным кефиром. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, несмотря на то, что производят впечатление людей, уверенных в себе, в глубине души могут страдать от комплексов, которые подталкивают к настоящим подвигам – особенно в плане пищевого рациона. Например, услышав от кого-то замечание относительно своей фигуры – "А ты, кажется, поправилась?" – они легко могут перевести себя на два огурца в день летом и четыре киви в день – зимой. При этом они прекрасно будут себя чувствовать – такая вот сила воли. 

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