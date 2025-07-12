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Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят смотреть мелодрамы
Разнообразие жанров позволяет каждому из нас найти что-то свое в литературе, театре, кино и, конечно же, сериалах.
Одни любят детективы, другие триллеры, третьи боевики, но, пожалуй, самая многочисленная аудитория у историй «про любовь». Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят смотреть мелодрамы.
Рыбы
Рыбы самый любвеобильный и, одновременно, мечтательный знак Зодиака, а мелодрамы дают им возможность насладиться и тем, и другим. История отношений в таких фильмах и сериалах, как правило, яркие и не всегда реальные, а это как раз то, что нужно представителям знака.
Рак
Раки – самый сентиментальный знак Зодиака, но при этом их приверженность семье не позволяет им вести бурную личную жизнь – как правило, это верные мужья и жены. Зато мелодраматические сериалы позволяют им испытать всю гамму эмоций, которой они лишены в жизни.
Стрелец
Стрельцы склонны идеализировать как отдельно взятых людей и отношения с ними, так и жизнь в целом. Увы, происходящие с ними события часто разбиваю их иллюзии вдребезги, в то время как любовном романе или мелодраматическом сериале все складывается так, как им бы хотелось.
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