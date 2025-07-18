ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят смотреть старые — черно-белые, а иногда и немые — фильмы

Фильмы и сериалы в наше время снимаются буквально с космической скоростью, только успевай смотреть.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но есть среди ценителей кинематографа и те, кого качество современных лент и мыльных опер по самым разным причинам категорически не устраивает — они любят рыться в интернете, отыскивая там настоящие раритеты. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят смотреть старые — черно-белые, а иногда и немые — фильмы.

Весы

Весы — известные эстеты, поэтому неудивительно, что современная кинопродукция — за редким исключением — кажется им поделкой. Недостойной их внимания, ведь тут все делается наспех. Совсем другое дело — старые черно-белые фильмы, каждый кадр которых — произведение искусства.

Дева

Девы — особенно те из них, кто претендует на звание интеллектуалов, — всегда используют момент для того, чтобы заметить: они отдают предпочтение фильмам, снятым режиссерами французской — или итальянской — новой волны, что совершенно не мешает им смотреть современные блокбастеры.

Рак

Раки не претендуют на эстетизм и связанный с ним снобизм, они не скрывают того, что ценят старые кинофильмы, потому что те напоминают им о молодости. При этом, чем взрослее становятся сами представители знака, тем дальше отдаляются во времени ленты, которые они готовы смотреть хоть сто раз.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
172
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie