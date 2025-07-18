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Содержание Весы Дева Рак

Но есть среди ценителей кинематографа и те, кого качество современных лент и мыльных опер по самым разным причинам категорически не устраивает — они любят рыться в интернете, отыскивая там настоящие раритеты. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят смотреть старые — черно-белые, а иногда и немые — фильмы.

Весы

Весы — известные эстеты, поэтому неудивительно, что современная кинопродукция — за редким исключением — кажется им поделкой. Недостойной их внимания, ведь тут все делается наспех. Совсем другое дело — старые черно-белые фильмы, каждый кадр которых — произведение искусства.

Дева

Девы — особенно те из них, кто претендует на звание интеллектуалов, — всегда используют момент для того, чтобы заметить: они отдают предпочтение фильмам, снятым режиссерами французской — или итальянской — новой волны, что совершенно не мешает им смотреть современные блокбастеры.

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Рак

Раки не претендуют на эстетизм и связанный с ним снобизм, они не скрывают того, что ценят старые кинофильмы, потому что те напоминают им о молодости. При этом, чем взрослее становятся сами представители знака, тем дальше отдаляются во времени ленты, которые они готовы смотреть хоть сто раз.

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