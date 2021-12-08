Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят собак больше других

Как известно, собака – друг человека, вот только дружат с этими уникальными существами далеко не все.

Причин тому может быть много, но нас сегодня интересуют не они, а те, кто не может жить без самых преданных человеку животных. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят собак больше, чем другие.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеев с полным правом можно назвать главными собаководами – и собаковедами – Зодиака. Для них животное – не модный аксессуар, а член семьи, на которого распространяются все права и обязанности близких людей. Как правило, представители знака предпочитают собак одной и той же породы – например, пуделя или французского бульдога, это их любовь на всю жизнь, поэтому, простившись с одним четвероногим другом, они, искренне погоревав, тут же заводят другого, чтобы "цепочка" не прерывалась.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – знак не только любящий, но также милосердный и сострадательный: они жалеют животных и чем могут помогают им. В сферу их интересов попадают все живые существа, но собак представители знака любят особенно. Так, заведя себе домашнего питомца, а зачастую и не одного, они активно помогают тем, кто в этом нуждается: подкармливают бездомных животных, оплачивают их стерилизацию, часто ездят в приюты, в которых работают волонтерами, убирая за его питомцами и гуляя с ними.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы очень любят собак не только за их преданность, но и за склонность к общению, ведь с ними, в отличие от людей, поговорить можно всегда, к тому же о чем угодно. Правда, к "собеседнику" у представителей знака масса требований, и самая главная – порода. Близнецы никогда не заведут дворняжку, да и ушедшую в историю породу – тоже, их спутником жизни может стать только собака самой модной породы – остальные им просто неинтересны.

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