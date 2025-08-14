ТСН в социальных сетях

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят собирать грибы

Сбор грибов — увлекательное и азартное занятие, недаром его принято называть «тихой охотой».

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Разумеется, далеко не все время от времени отправляются в лес с корзинкой — многие к таким походам равнодушны, но есть и те, кто совершенно не может без него обойтись. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят собирать грибы.

Скорпион

Скорпионов — как самый мистический знак Зодиака — влечет к себе любая тайна, а «тихая охота» — занятие загадочное: никогда не знаешь, в каком месте обнаружишь роскошный белый гриб. Таким образом они могут ходить по лесу довольно долго, доверяя своему чутью и интуиции.

Овен

Овны — как самый азартный знак зодиакального круга — не упускают ни одной возможности получить так нужную им дозу адреналина, и «тихая охота» в этом смысле — одно из самых результативных занятий: чем больше грибов они при этом находят, тем дольше будут ходить по лесу.

Рак

Раков в «тихой охоте» привлекает не столько процесс, сколько результат: это сколько же вкусной еды, включая маринованные консервированные грибы можно приготовить для своей семьи! Неудивительно, что они ходят по лесу, пока не наберут полную корзинку, да и после этого их оттуда не выгонишь.

