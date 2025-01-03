Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят учить всех жизни

Наука жизни, пожалуй, самый главных предмет, который мы постигаем на собственном опыт – путем проб и ошибок.
Но есть среди нас люди, которые уверены, что лучше других знают, как надо вести себя в той или иной ситуации. Но это было бы, как говорится, еще полбеды. Гораздо хуже то, что они постоянно учат жить других, кстати и некстати навязывая им свое мене. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят учить всех жизни.
Козерог
Козероги на любой предмет имеют свое собственное мнение, которое не меняют даже под влиянием более чем убедительных обстоятельствах. Своим опытом представители знака щедро делятся с окружающими, даже кода их об этом не просят, но, несмотря на навязчивость, зачастую оказываются правы.
Рыбы
Рыбы учат окружающих жить из присущего им чувств милосердия: им так жаль друзей или знакомых, попавших в сложную житейскую ситуацию, что они не только дают хороший совет, но и читают нотации о том, в чем состоит вина их собеседника и как ему впредь избежать неприятностей.
Близнецы
Близнецы первыми со своими советами не лезут, но сели их спросить, как поступить в данной конкретной ситуации, они не откажут, а, начав говорить, могут так разойтись, что остановить их будет не просто. Если человек не готов выслушивать длительные рассуждения, лучше к ним не обращаться.
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