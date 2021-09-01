Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят учиться 

Как известно, ученье – свет, а неученье – тьма, но далеко не все хотят учиться и, самое главное, получают от этого процесса удовольствие.

Для успешного усвоения нужно иметь не только сильную мотивацию, но и соответственный склад характера. В день знаний астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят учиться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы любят учиться, потому что получение новых знаний дается им легко и просто – без особых усилий с их стороны. Пока их одноклассники или однокурсники зубрят особо сложный материал, представители знака, только взглянув на текст, запоминают его практически дословно. К тому же они хорошо понимают, что знания лишними не бывают, поэтому охотно их приобретают: в хозяйстве – то есть, в работе – все сгодится.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы учатся только тому, в чем видят смысл для своей жизни или работы – того, что им не пригодится, они просто пропускают, при этом четко отделяют одно от другого. В этом смысле они похожи на Шерлока Холмса, который наполнял голову – или, как он говорил, "чердак" – только важной для его деятельности информацией, отбрасывая лишнюю: помнится, он даже не знал, кто такой Коперник. Нельзя сказать, что современные представители знака столь же необразованны, в остальном же их характеристики совпадают.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов к получению новых знаний подталкивает любознательность: им до всего есть дело, поэтому они хватаются за любую возможность узнать что-то новое, вне зависимости от того, пригодится им это когда-то или нет. Стоит им узнать, что где-то "дают" новые знания, как они, обуреваемые азартом, тут же кидаются их "получать". Неудивительно, что в голове у них царит полный хаос, зато в светской беседе они с легкостью могут процитировать Рембо и назвать даты начала и окончания Столетней войны.

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