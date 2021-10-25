Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят устраивать сюрпризы

Сюрпризы любят все, а вот устраивать их удается далеко не всем.

Для этого нужны определенные качества: щедрость, доброжелательность и организаторские способности. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят устраивать сюрпризы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи считают, что жизнь – это фейерверк потрясающих и увлекательных событий, которые они сами часто и организовывают. На их взгляд, настоящий сюрприз – это театральное представление с наряженными в карнавальные костюмы актерами и клоунами, мишура, блестки и воздушные шарики, которые должны поднять настроение не только тому, кому сюрприз предназначен, но и всем, кто его окружает. Организовывая такое действо, они учитывают все детали, поэтому оно получается безукоризненным.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, известные широтой своей души, любят праздники, частью которых для них являются и сюрпризы, поэтому они легко тратят на их организацию как время, так и деньги. Тому есть объяснение: представители знака сами являются активными участниками этих действ, поэтому можно сказать, что они доставляют удовольствие не только другим, но и себе – радостно предвкушают его и активно в нем участие. Больше всего они любят сюрпризы, связанные с романтическими путешествиями и приключениями.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы любят устраивать сюрпризы окружающим – прежде всего любимым ими – людям, но для них важно не удовольствие, которое все, включая их самих, при этом получают, а похвала, которую они хотят услышать. Они очень расстраиваются, если их усилия оказываются неоцененными, причем могут затаить обиду надолго и время от времени напоминать человеку, которого хотели облагодетельствовать, о том, каким неблагодарным он оказался.

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