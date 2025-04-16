Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят все драматизировать

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Рак Скорпион Рыбы

Первые относятся к боевому и бодрому духом отряду оптимистов, готовых обсмеять любую — даже довольно сложную — ситуацию, вторые — в силу присущего им пессимизму — найдут повод для трагедии даже в позитивном событии. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят все драматизировать.

Рак

Раки — настоящие Пьеро зодиакального круга, они готовы переживать и лить слезы по любому поводу, и никогда не откажутся от такого пессимистического взгляда на мир. Причина проста: именно драматическое восприятие, от которого они получают удовольствие, дает им силы жить.

Скорпион

Скорпионам свойственна подозрительность, через призму которой они смотрят на все, что с ними происходит, придавая негативные черты даже самым безобидным событиям. Чаще всего их предчувствия не оправдываются, но уж если им удается угадать, они гордятся: «А что я говорил!»

Реклама

Рыбы

Рыбы много времени проводят в своих мечтах, поэтому, спускаясь на землю, бывают очень недовольны тем, что видят: и то им не так, и это — не эдак. В результате такой драматизации представители знака часто пребывают в плохом настроении сами, а заодно и портят его тем, кто находится рядом.

Читайте также: