Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят всех передразнивать
Время от времени у каждого из нас появляется желание кого-нибудь передразнить, но пик такого поведения приходится на детство.
Чем старше становится человек, тем меньше у него желания в утрированной форме повторять чужие слова и действия, но есть и те, кто в этом смысле не взрослеет.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят всех передразнивать.
Близнецы
Близнецы желанием передразнивать находящихся рядом людей обязаны своей внутренне двойственностью. Именно она порождает в них страсть к лицедейству, которое может проявляться по-разному: кто-то из представителей знака становится актером, а кто-то — просто кривляется, поражаю чужому поведению и словам.
Дева
Девы, как им кажется, передразнивают других людей исключительно из добрых побуждений — они уверены, что это лучший способ обратить их внимание на неправильный поступок и наставить их на истинный путь. Ну а то, что иногда у них это получается зло, а потому обидно, представители знака внимания не обращают — они же знают, как лучше.
Рыбы
Рыбы наверняка обидятся, если им скажут, что они передразнивают своего собеседника. Возможно, во время беседы они действительно не только слово в слово, но и интонационно повторяют его фразы, но это происходит потому, что они находятся с ним на одной волне и вовлечены в общение не только ситуационно, но и эмоционально, хотя со стороны это выглядит иначе.
