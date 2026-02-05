ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
242
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят всех передразнивать

Время от времени у каждого из нас появляется желание кого-нибудь передразнить, но пик такого поведения приходится на детство.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Чем старше становится человек, тем меньше у него желания в утрированной форме повторять чужие слова и действия, но есть и те, кто в этом смысле не взрослеет.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят всех передразнивать.

Близнецы

Близнецы желанием передразнивать находящихся рядом людей обязаны своей внутренне двойственностью. Именно она порождает в них страсть к лицедейству, которое может проявляться по-разному: кто-то из представителей знака становится актером, а кто-то — просто кривляется, поражаю чужому поведению и словам.

Дева

Девы, как им кажется, передразнивают других людей исключительно из добрых побуждений — они уверены, что это лучший способ обратить их внимание на неправильный поступок и наставить их на истинный путь. Ну а то, что иногда у них это получается зло, а потому обидно, представители знака внимания не обращают — они же знают, как лучше.

Рыбы

Рыбы наверняка обидятся, если им скажут, что они передразнивают своего собеседника. Возможно, во время беседы они действительно не только слово в слово, но и интонационно повторяют его фразы, но это происходит потому, что они находятся с ним на одной волне и вовлечены в общение не только ситуационно, но и эмоционально, хотя со стороны это выглядит иначе.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
242
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie