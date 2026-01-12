ТСН в социальных сетях

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят всех поучать

Всем — или почти всем — нам свойственно преувеличивать количество и качество своих знаний, а заодно и опыта.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но даже если мы действительно редкие специалисты в своей отрасли или обладаем богатейшим жизненным опытом, значит ли это что мы можем навязывать окружающим свое мнение как единственно верное, а иногда и возможное? Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят всех поучать.

Козерог

Козероги, надо отдать им должное, действительно часто лучше других знают, как поступить в той или иной ситуации, а их желание дать совет или подсказать продиктовано исключительно благими намерениями. Но это не оправдывает их категоричность — а именно в такой манере они поучают окружающих их людей.

Скорпион

Скорпионы, даже не обладая необходимым багажом знаний и опыта, интуитивно чувствуют, как выйти из непростой профессиональной — или житейской — ситуации без потерь, а, возможно, еще и с выигрышем, и очень обижаются, когда к ним не прислушиваются. А всему виной их ироничная манера, с которой они преподносят свои выводы.

Близнецы

У Близнецов на каждый случай есть не один, а два варианта выхода из сложившихся обстоятельств, и оба — на их взгляд, одинаково хороши. Возможно, к ним бы и прислушивались, если бы они не преподносили свое мнение в чересчур высокомерной манере — как будто бы обладают истиной в последней инстанции.

