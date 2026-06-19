Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят вставлять в свою речь иностранные словечки

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Иногда это выглядит симпатично, иногда — откровенно раздражает, но в каждом конкретном случае у любителей приукрасить свою речь англицизмами, американизмами или переводными терминами есть на то свои причины.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят вставлять в свою речь иностранные словечки.

Стрелец

Стрельцам, как главным путешественникам Зодиака, иностранные слова, связанные с местами, в которых они побывали, напоминают о пережитых ими приятных мгновениях. Если они недавно вернулись из поездки, то словечки они привозят с собой, а если только собираются куда-то, то заранее готовятся к общению с местным населением.

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Дева

Девы, о чем бы они ни говорили, обожают точные формулировки, и если для этого нужно вставить иностранное словцо, аналогов которому нет в их родном языке, или соответствующий термин, оно охотно это делают. Таким образом, на их взгляд, они учитывают все возможные детали и нюансы и не оставляют возможностей для ошибки.

Овен

Овны, как самый экспрессивный знак Зодиака, любят соответствующие словечки, которые, как им кажется, вносят в их речь яркость, выразительность и колорит. Чаще всего они довольствуются собственным словарным запасом и возможностями своего языка, но, если нужного слова не найдут, легко используют иностранное заимствование.

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