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Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят вставлять в свою речь иностранные словечки
У всех есть хотя бы один приятель или знакомый, который вместо слов на родном языке вставляет в нее заимствования из других языков.
Иногда это выглядит симпатично, иногда — откровенно раздражает, но в каждом конкретном случае у любителей приукрасить свою речь англицизмами, американизмами или переводными терминами есть на то свои причины.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят вставлять в свою речь иностранные словечки.
Стрелец
Стрельцам, как главным путешественникам Зодиака, иностранные слова, связанные с местами, в которых они побывали, напоминают о пережитых ими приятных мгновениях. Если они недавно вернулись из поездки, то словечки они привозят с собой, а если только собираются куда-то, то заранее готовятся к общению с местным населением.
Дева
Девы, о чем бы они ни говорили, обожают точные формулировки, и если для этого нужно вставить иностранное словцо, аналогов которому нет в их родном языке, или соответствующий термин, оно охотно это делают. Таким образом, на их взгляд, они учитывают все возможные детали и нюансы и не оставляют возможностей для ошибки.
Овен
Овны, как самый экспрессивный знак Зодиака, любят соответствующие словечки, которые, как им кажется, вносят в их речь яркость, выразительность и колорит. Чаще всего они довольствуются собственным словарным запасом и возможностями своего языка, но, если нужного слова не найдут, легко используют иностранное заимствование.
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