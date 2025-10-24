ТСН в социальных сетях

533
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят выходить из зоны комфорта

Выход из зоны комфорта, о необходимости которого часто говорят психологи, большинству из нас дается тяжело.

Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но многие с удивлением узнают, что есть люди, делающие это часто и при этом – не без удовольствия. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят выходить из зоны комфорта.

Близнецы

Близнецами в данном случае движет любопытство и страсть к приобретательству, ради удовлетворения которых они готовы на многое, если не на все. Поэтому, коль скоро ради этого им необходимо оставить свой уютный дом, где можно полюбоваться на нечто невиданное, а заодно и что-то купить, они обязательно это сделают.

Стрелец

Стрельцы – как самый авантюрный знак зодиакального круга – вообще не думают о комфорте, когда речь идет о очередном приключении. Они готовы бежать на край света и терпеть любые неудобства, если такие жертвы, иногда – в прямом смысле слова, оправдают те невероятные события и ощущения, которые они в результате могут пережить.

Водолей

Водолеи – прежде всего, те представители знака, чья работа непосредственно связана с творчеством – будучи занятыми новым проектом, могут забыть обо всем – сне, отдыхе, усталости. Они будут трудиться до тех пор, пока не завершат начатое, и только потом поймут, как сильно они выдохлись, а потому нуждаются в отдыхе.

533
