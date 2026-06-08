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Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят выращивать цветы
Трудно найти человека, который был бы равнодушен к цветам, особенно если он — женщина.
Очень приятно получить их в подарок, а вот ухаживать за ними, следя за тем, как невзрачные семена превращаются в настоящих красавцев, хотят далеко не все, это — редкое умение и талант.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят выращивать цветы.
Скорпион
Скорпионы — прирожденные садоводы, но, даже если их работа не связана с разведением соответствующих культур — прежде всего цветов — они делают это занятие своим хобби и преуспевают в нем. У представителей знака зацветет даже воткнутая в землю палка, не говоря уже о семенах, покупая которые они не мелочатся — тут цена не имеет значения.
Телец
Тельцы не просто любят ухаживать за цветами — по мнению астрологов, они тонко чувствуют потребности растений, с которыми имеют дело, и точно угадывают, что именно им нужно в данный конкретный момент. Так, их растения никогда не засохнут и не сгниют, потому что они поливают их — или воздерживаются от полива — в нужное время, получая взамен яркие цветы.
Рыбы
Рыбы обожают выращивать цветы — причем как садовые, так и домашние — принципиального значения это для представителей знака не имеет. Семена и черенки они везут со всех уголков Земли — разумеется, из стран, в которых это не запрещено, поэтому, наряду с традиционными для наших широт роз и пионов, на их участке можно, например, встретить азалии и олеандры.
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