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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
320
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят задавать бестактные вопросы

Чувство такт делает наше общение с людьми более легким и доброжелательным, вот только присуще оно далеко не всем.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В окружении каждого из нас есть люди, которые с видом ничем не замутненного простодушия могут спросить что-то настолько личное — и даже интимное, –что окружающие неловко отворачиваются или опускают глаза.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят задавать бестактные вопросы.

Стрелец

Стрельцы — пожалуй, самый бестактный знак Зодиака, представители которого способны на любые выходки. При этом оправдывает их тот факт, что говорят и делают они это не по злобе, а из-за безрассудности и легкомыслия: они просто не думают о том, что могут кого-то задеть или обидеть.

Овен

Овнов подводит присущая им повышенная эмоциональность, из-за нее слова, которые они произносят, значительно опережают мысли. Надо сказать, что они моментально понимают, что ляпнули что-то не то, но вернуть свои слова назад по понятным причинам не могут — как правило, бывает слишком поздно.

Дева

Девы не видят ничего плохого в бестактных вопросах, которые часто задают окружающим — напротив, они считают, что таким образом выводят собеседника на чистую воду. Ну а то, что таким образом они ставят его в, мягко говоря, неудобное положение, их совершенно не беспокоит.

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