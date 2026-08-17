Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят задавать бестактные вопросы

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В окружении каждого из нас есть люди, которые с видом ничем не замутненного простодушия могут спросить что-то настолько личное — и даже интимное, –что окружающие неловко отворачиваются или опускают глаза.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят задавать бестактные вопросы.

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Стрелец

Стрельцы — пожалуй, самый бестактный знак Зодиака, представители которого способны на любые выходки. При этом оправдывает их тот факт, что говорят и делают они это не по злобе, а из-за безрассудности и легкомыслия: они просто не думают о том, что могут кого-то задеть или обидеть.

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Овен

Овнов подводит присущая им повышенная эмоциональность, из-за нее слова, которые они произносят, значительно опережают мысли. Надо сказать, что они моментально понимают, что ляпнули что-то не то, но вернуть свои слова назад по понятным причинам не могут — как правило, бывает слишком поздно.

Дева

Девы не видят ничего плохого в бестактных вопросах, которые часто задают окружающим — напротив, они считают, что таким образом выводят собеседника на чистую воду. Ну а то, что таким образом они ставят его в, мягко говоря, неудобное положение, их совершенно не беспокоит.

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