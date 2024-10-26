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Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят задавать глупые вопросы

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят задавать глупые вопросы

Прогноз астролога / Фото: Credits

Каждому из нас случалось задать неуместный, бестактный, а иногда и откровенно глупый вопрос. 

Как правило, это ставит самого человека в неприятное положение и озадачивает окружающих, которые не знают, как на это реагировать. С большинством из нас такое случае нечасто, но есть и те, кто постоянно попадает в соответствующие истории. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят задавать глупые вопросы.                     

Стрелец 

Стрельцы обладают уникальной способностью не слушать – и, как следствие – не слышать окружающих, поэтому они задают вопросы, ответы на которые либо уже прозвучали, либо никогда е прозвучат, поскольку собеседник – и о н сам об этом сказал – не собирается обсуждать эту тему. 

Рыбы

Рыбы значительную часть времени витают в облаках мечтая о самых разных вещах, но, как правило, первое место в списке их грез занимают романтические отношения. Спустившись на землю, они не сразу понимают, где находятся, и спрашивают о том, что другие уже давно выяснили. 

Овен

Овны, как известно, самый упрямый знак Зодиака, поэтому впросак они часто попадают сознательно: им хочется доказать, что они имею право задавать любые – в том числе, и откровенно глупые – вопросы, а те, кому это по какой-то причине не нравится, могут их не слушать. 

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