Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят жару

Лето без жары невозможно, тем более, что в последнее время она — видимо, под влиянием глобального потепления — становится все сильнее.

Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Многие переживают высокие температуры тяжело и ждут — не дождутся, когда станет прохладнее, но есть и те, кто в такое время чувствует себя как рыба в воде. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят жару.

Овен

Овны, принадлежащие к знакам стихии Огня, в жаркие дни чувствуют себя максимально комфортно. Пока другие стараются ни на шаг не отходить от кондиционера, а на улице прячутся в тень, представители знака еще больше наполняются энергией, в результате чего способны свернуть гору — иногда в буквальном смысле слова.

Дева

Девы, несмотря на внешнюю холодность, жару любят и проводят летнее время с удовольствием — даже при наличии запредельных температур. Они любят загорать, купаться в приводных, гулять в лесу. Правда, их времяпрепровождение должно проходить на открытой местности — в помещении

Козерог

Козероги любят жару, как принято говорить о доказательстве теоремы, от противного — их настолько напрягает холод, что они используют любую возможность, чтобы, как они в таких случаях говорят, согреться. Поэтому представители знака часто выбирают для жизни страны с жарким климатом, где все время лето.

