Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят зиму

Но когда — вот как сейчас — она все-таки приходит, теплолюбивые представители зодиакального круга всем вокруг жалуются на холод, который их ужасно раздражает, но есть и те, кого такая погода радует — по-настоящему, без лицемерия.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят зиму.

Рак

Раки, которые превыше всего ценят домашний уют, могут посвящать ему все свое время, создавая в своем жилище теплую — как в прямом, так и в переносном смысле — семейную обстановку со свежей выпечкой, горячим чаем, теплыми носками и — самое главное! — близкими людьми рядом.

Козерог

Козероги любят зиму за то, что в это время года им можно меньше отвлекаться на походы и поездки куда-либо, а сосредоточиться на работе, посвящая ей максимум времени. К тому же они ценят домашний комфорт, который особенно сильно чувствуется по контрасту с погодой на улице.

Стрелец

Стрельцы любят не столько саму зиму, сколько развлечения, которые она традиционно с собой несет. Представители этого знака — в любом возрасте — любят кататься на лыжах и санках, гулять по парку со стаканом глинтвейна, колядовать и встречать Новый год, последнее — особенно.

