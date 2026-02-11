- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят злить окружающих
Казалось бы, человеческие отношения — история ссор и примирений, целью которых является добрые взаимоотношения.
Но стремятся к нему далеко не все — есть и те, кому — по самым разным причинам — нравится состояние конфронтации.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят злить окружающих.
Скорпион
Скорпионы не будут отрицать тот факт, что им очень нравится раздражать окружающих их людей, из-за чего их часто обвиняют в энергетическом вампиром. Но иногда они так поступают п совсем другой причине — вспышка раздражения, которую им таким образом удается вызвать у человека, позволяет им узнать о нем гораздо больше, чем во время простого разговора.
Водолей
Водолеи нуждаются в ярких всплесках энергетики, которую дают им ссоры и скандалы, поскольку они дают им необходимое для творчества вдохновение. Конечно, ее можно получать и другими способами, но когда речь идет о более длительных процессах, в то время, когда как следует разозлив кого-то из своего окружения, его можно получить гораздо быстрее.
Козерог
Козероги, особенно если вся их жизнь сосредоточена на чем-то одном — например, на работе или уходе за больным родственником, ощущают острую нехватку ярких эмоций. Им кажется, что жизнь проходит мимо, и лучший способ избавиться от этого тягостного ощущения — вывести из состояния душевного равновесия кого-то из окружающих — это их развлекает.
