Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят злить окружающих

Но стремятся к нему далеко не все — есть и те, кому — по самым разным причинам — нравится состояние конфронтации.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят злить окружающих.

Скорпион

Скорпионы не будут отрицать тот факт, что им очень нравится раздражать окружающих их людей, из-за чего их часто обвиняют в энергетическом вампиром. Но иногда они так поступают п совсем другой причине — вспышка раздражения, которую им таким образом удается вызвать у человека, позволяет им узнать о нем гораздо больше, чем во время простого разговора.

Водолей

Водолеи нуждаются в ярких всплесках энергетики, которую дают им ссоры и скандалы, поскольку они дают им необходимое для творчества вдохновение. Конечно, ее можно получать и другими способами, но когда речь идет о более длительных процессах, в то время, когда как следует разозлив кого-то из своего окружения, его можно получить гораздо быстрее.

Козерог

Козероги, особенно если вся их жизнь сосредоточена на чем-то одном — например, на работе или уходе за больным родственником, ощущают острую нехватку ярких эмоций. Им кажется, что жизнь проходит мимо, и лучший способ избавиться от этого тягостного ощущения — вывести из состояния душевного равновесия кого-то из окружающих — это их развлекает.

