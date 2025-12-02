ТСН в социальных сетях

Астролог назвал знаки Зодиака, которые мгновенно расплачиваются за любой проступок

Закон бумеранга в наше время значительно ускорился, и наказание за преступление настигает гораздо быстрее, чем в прежние времена.

Но и тогда случалось так, что к одним из нас он прилетал гораздо быстрее, чем к другим — причем за самые незначительные грехи. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые мгновенно расплачиваются за любой проступок.

Стрелец

Стрельцы совершают множество неразумных и опрометчивых поступков, за что им практически сразу же приходится расплачиваться — возможно, таким образом звезды пытаются остановить их, заставив больше и чаще задумываться над своим поведением, но, судя по тому, что никаких выводов из ошибок они не делают, все напрасно.

Рыбы

Рыбам лучше было бы вообще не грешить, но представителям любвеобильного знака это редко удается. Направлением, в котором они чаще всего совершают разнообразные проступки, является личная жизнь — тут они не могут удержаться от соблазна и часто разрушают чужие отношения, за что и получают сдачи — причем без промедления.

Козерог

Козероги очень строги к себе в отличие от других знаков, за свои прегрешения они спрашивают преимущественно с себя, и почти никогда — с окружающих. Именно поэтому бумеранг звезды им посылают практически моментально и в довольно легкой форме — зачем лишний раз кошмарить того, кто уже и сам раскаялся в своем проступке.

