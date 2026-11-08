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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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536
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут договориться с самыми несговорчивыми собеседниками

Общение — е просто способ донести свою мысль до других людей, но и иногда- настоящее искусство.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Владеют им — как, впрочем, и любым другим — далеко не все, но есть и настоящие мастера этого дела, способные достичь в нем серьезных высот.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут договориться с любым — даже самым несговорчивым — собеседником.

Весы

Весы — настоящие дипломаты, которые являются лучшими во всем зодиакальном круге переговорщиками. Они легко найдут общий язык как с высокопоставленными чиновниками, так и с агрессивными подростками, что для них не представляет никакой сложности.

Рыбы

Рыбы, как и тотем, давший название их знаку, легко обходят — точнее, обплывают — острые углы, а это — первая заповедь любого успешного переговорщика. Представители знака понимают, какие темы можно затрагивать в разговоре, а какие — нежелательно, что и позволяет им договариваться.

Дева

Девы берут собеседников конкретикой и убедительностью своих доводов. Они никогда не ходят вокруг да около, а говорят именно то, что от них хотят услышать, неудивительно, что по окончании переговоров или беседы они не только добиваются успеха, но и слышат на прощание знаменитую фразу: «С вами приятно иметь дело».

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