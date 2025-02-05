Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут есть и не толстеть

Вопрос о питании и фигуре, пожалуй, самый важный для большинства женщин, которым хочется и есть, и худеть.
Большинство из нас по самым разным причинам ради сохранения утонченных форм вынуждены отказываться от тго, что, не пугай нас лишний вес, мы бы с удовольствием съели. Но есть и те, кто может не задумываться о своем рационе, поскольку он совершенно не влияет на их внешний вид. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут есть и не толстеть.
Скорпион
Скорпионы, наверное, и сами себе не могут объяснить, почему они могут есть все, что им хочется, и при этом, не делая ничего особенного, без опаски смотреть на себя в зеркало. Их талия остается такой же тонкой, даже спустя годы, да и все остальное вызывает зависть у окружающих.
Близнецы
Близнецы своими прекрасными внешними данными, как правило, обязанности двойственности своей натуры, из-за которой они сегодня могут съесть много вредных продуктов, а уже завтра сядут на строгую детокс-диету: в результате им удается сохранить внутренний баланс и не потолстеть.
Рак
Раки очень любят домашнюю пищу, которую сами же и готовят, а затем и едят. Казалось бы, они должны поправиться так, что не смогут войти в двери, но это не так. У представителей знака есть секрет: они знают меру в питании, из-за чего даже очень калорийная пища никак не отражается на их фигуре.
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