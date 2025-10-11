- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут любить двоих сразу
Все мы хотим быть в глазах любимого человека единственным и неповторимым, а иначе какой смысл в таких отношениях.
Но как быть, если тот, кого мы считаем близким, распространяет свои чувства не только на нас, но и на кого-то другого, причем, одинаково искренне расположен ко всем. Астролог Людмила Булгаков назвала знаки Зодиака, которые могут любить двоих сразу.
Весы
Весы отличаются редкой любвеобильностью — они могут любить нескольких своих партнеров одновременно, а уж чувства к двоим они испытывают практически в течение всей своей жизни. Объясняется это тем, что его вечно колеблющиеся представители при всем желании не могут выбрать кого-то одного.
Близнецы
У Близнецов в силу их двойственности у них — как в жизни, так и в душе — уживается то, что другие знаки категорически не могут связать воедино. Так, муж и любовник или два любовника у них вполне могут существовать одновременно — так сказать, на паритетных — то есть, абсолютно равноправных — началах.
Лев
У Львов, если можно так выразиться, большое сердце — они никоим образом не ограничивают количество своих привязанностей, поэтому они могут любить не только двух, но и гораздо большее количество людей, при этом у каждого из них в жизни представителей любвеобильного знака есть свое — особое — место.
Развод у знаков Зодиака: как переживают этот период Близнецы, Девы, Козероги и Водолеи