Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут навести порчу на других

Гороскоп / © Credits

Реклама

Причем для того, чтобы прочувствовать его на собственном опыте, совершенно не обязательно попадать под влияние магов и колдунов, вполне достаточно поймать на себе недоброжелательный взгляд случайного прохожего. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут навести порчу на других.

Скорпион

Скорпионы по праву занимают первое место в списке людей, которые могут испортить жизнь другим одним взглядом, особенно если они обладают темным цветом глаз. Мистика — второе имя представителей знака, поэтому они оказывают такое влияние на других, совершенно того не желая.

Стрелец

Стрельцы обладают мощное энергетикой, которой они — разумеется, при желании — могут буквально сбить обидевшего их человека с ног, поэтому лучше их не трогать: в произносимые ими на эмоциях слова они вкладывают такой сгусток силы, что вполне могут проклясть.

Реклама

Рыбы

Рыбы — знак нежный и трепетный, но назвать их безвредными нельзя: представителей этого знака категорически нельзя обижать — силой своих страданий и слез они могут обрушить на задевшего их человека мощный и негативный энергетический посыл, который тот обязательно ощутит.

Читайте также: