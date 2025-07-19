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Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут пренебречь уборкой в доме
О том, что чистота – залог здоровья, мы слышали с детства, и ни у кого сомнений в этом нет.
Поэтому мы готовы в любое время дня драить полы, если они кажутся недостаточно чистыми. Но далеко не все так трепетно относятся к гигиене окружающего пространства, есть и те, кто к этому безразличен. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут пренебречь уборкой в доме.
Стрелец
Стрельцы очень любят чистоту и порядок, но предпочитают, чтобы их наводил кто угодно, но только не они. — в таком случае они с удовольствием отдохнут в сияющем чистотой и пахнущем свежестью интерьере. Если же добровольной горничной не найдется, они могут пренебречь условностями.
Водолей
Водолеи не имею ничего против чистоты, но порядок они считают своим личным врагом: в доме, в котором все разложено по полочкам, они, как ни странно это прозвучит, ничего не могут найти — их творческая натура лучше чувствует себя в хаосе, которое для них — лучший порядок.
Овен
Овнам, которые всегда и везде торопятся, не всегда хватает времени на то, чтобы привести в образцовый порядок свой дом. Чаще всего они затевают уборку и даже успевают ее частично делать, но потом их что-то — или кто-то — отвлекает или они просто теряют интерес к это занятию, оставля все как есть.
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