Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут приспособиться к любым условиям

Жизнь постоянно ставят нас в новые – неожиданные и непривычные – ситуации, которые ставят нас в тупик.

Проходит время, прежде чем мы начинам понимать, как себя вести в новых условиях, и что делать, чтобы снова вывести жизнь хотя бы на прежний уровень. Большинству из нас это дается с трудом, но есть и те, кто легко привыкает к новым реалиям. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые легко приспосабливаются к любым условиям.

Близнецы

Свойственная Близнецам двойственность доставляет массу неприятных моментов, но именно это качество помогает представителям знака уверенно чувствовать себя в любой новой ситуации. То, что непривычно – и даже неприемлемо для одной их публичности, привлекательно для другой.

Рак

Раки большую часть жизни в своей «раковине», причем, речь в данном случае идет не только о материальном, но и о моральном – внутреннем – «доме» представителей знака, в котором все для них стабильно и вполне комфортно, таким образом внешний мир с его переменами им не страшен.

Весы

Весы очень нестабильны в моральном отношении –например, свой взгляд на один и тот же предмет они могут менять несколько раз в день. Ну, а поскольку время от времени их видение окружающего мира совпадает с жизненной ситуации, они неплохо себя чувствуют в любых условиях.

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