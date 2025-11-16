- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут простить измену
Согласно статистке, неверность является одной из самых частых причин расставания между любящими людьми.
Измена в таких случаях становится тем препятствием, через которое не может переступить тот, кого предали, тем не менее, есть и те, кто готов спустить такую ситуацию, что называется, на тормозах. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут простить измену.
Рыбы
Рыбы готовы войти в положение любимого — и, на их взгляд, «оступившегося» — человека по одной простой причине: несмотря на всю кажущуюся безобидность, они в этом смысле и сами не без греха. Поэтом они вполне могут поставить себя на место неверного партнера и простить его.
Водолей
Водолеи не считают измену большим грехом, они вообще не склонны придавать таким — как и многим другим — проблемам особое значение. Представителям знака свойственно наплевательское отношение к жизни, и трудно сказать, чем это является на самом деле — их недостатком или достоинством.
Телец
Тельцы готовы простить измену, но только в том случае, если обострение отношений с партнером будет угрожать ухудшением их материального положения. Если представители знака не готовы делить нажитое во время совместной жизни имущество, они будут прощать любое проявление неверности.
