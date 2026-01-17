Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут прожить жизнь, лежа на диване

Гороскоп / © Credits

Находясь на диване — как в переносном, так и в прямом смысле — можно решать если не все, то многие профессиональные задачи, но, пи всем удобстве, нужно все-таки хотя бы время от времени «выходить в люди».

Но все ли к этому готовы и, что очень важно, хотят этого? Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут прожить жизнь, лежа на диване.

Телец

Тельцов — и совершенно справедливо — считают самыми ленивыми представителями Зодиака, они действительного предпочитают не делать лишних движений, если, конечно, их можно избежать. Правда, образно говоря, с дивана они все-таки встают, но только для того, чтобы, нанеся один, но решительный профессиональный «удар», снова на него вернуться.

Стрелец

Стрельцы могут очень удивиться, обнаружив себя в этом рейтинге, поскольку уверены: они — самый активный и деятельный знак Зодиака. В значительной степени это действительно так, вот только о них можно сказать словами Бомарше: «трудолюбивы поневоле». Если бы у них была возможность бездельничать, они бы не раздумывали.

Лев

Львы очень любят демонстрировать собственную значительность и блистать в обществе, но в остальное время предпочитают предаваться безделью, которое считают лучшим из возможных занятий. Нельзя сказать, что они вообще не двигаются, но с удовольствием уделяют время уходу за собой., чтобы в очередной раз предстать перед публикой в наилучшем виде.

