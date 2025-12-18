- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут разговаривать сами с собой
Известно, что всегда приятно поговорить с умным собеседником, даже если в этом качестве выступаешь ты сам.
Принято считать, что беседа с самим собой — признак нездоровой психики, но на самом деле это не так — иногда никто не даст нам лучшего совета, чем наш собственный внутренний голос.
Но если большинство из нас делает это редко, есть и те, кто часто прибегает к его помощи. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут разговаривать сами с собой.
Близнецы
Близнецы общаются сами с собой постоянно: у них внутри — и это следует из названия знака — «живут» два человека, и было бы странно, если бы они не контактировали друг с другом. Другое дело, что две их субличности далеко не всегда могут достичь единого мнения, поэтому представители знака часто находятся в ссоре с собой.
Водолей
Водолеи в общении с собой черпают вдохновение, которое так необходимо им для работы — преимущественно творческой. Проговаривая стоящую перед ними задачу — про себя или вслух, они лучше понимают, что именно им нужно сделать, и тут же придумывают нестандартный креативный ход, который позволяет им достичь желаемого.
Весы
Весы, как известно, с трудом принимают любые — как профессиональные, так и житейские — решения, поскольку колеблются между двумя его вариантами без шанса пристать к какому-то одному «берегу». И тут на помощь им приходит внутренний голос, который ставит решающую точку в споре — как можно к нему не прислушаться?
Читайте также:
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 15-21 декабря
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 15 по 21 декабря
Лунный гороскоп на 15-21 декабря: что рекомендуется делать в каждый день недели
Таро на неделю 15-21 декабря 2025 года: сила воли, гармония и новые открытия