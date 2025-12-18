Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут разговаривать сами с собой

Гороскоп / © Credits

Принято считать, что беседа с самим собой — признак нездоровой психики, но на самом деле это не так — иногда никто не даст нам лучшего совета, чем наш собственный внутренний голос.

Но если большинство из нас делает это редко, есть и те, кто часто прибегает к его помощи. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут разговаривать сами с собой.

Близнецы

Близнецы общаются сами с собой постоянно: у них внутри — и это следует из названия знака — «живут» два человека, и было бы странно, если бы они не контактировали друг с другом. Другое дело, что две их субличности далеко не всегда могут достичь единого мнения, поэтому представители знака часто находятся в ссоре с собой.

Водолей

Водолеи в общении с собой черпают вдохновение, которое так необходимо им для работы — преимущественно творческой. Проговаривая стоящую перед ними задачу — про себя или вслух, они лучше понимают, что именно им нужно сделать, и тут же придумывают нестандартный креативный ход, который позволяет им достичь желаемого.

Весы

Весы, как известно, с трудом принимают любые — как профессиональные, так и житейские — решения, поскольку колеблются между двумя его вариантами без шанса пристать к какому-то одному «берегу». И тут на помощь им приходит внутренний голос, который ставит решающую точку в споре — как можно к нему не прислушаться?

