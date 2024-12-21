Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут сбежать с собственной свадьбы

Несмотря на кажущуюся фантастичность, он не так уж и нереален – случается, что буквально на пороге ЗАГСа невеста отдает букет жениху и бежит, буквально прыгнув в проезжавшее мимо такси. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут сбежать с собственной свадьбы.

Водолей

Водолеи самый непредсказуемый знак Зодиака: решив что-то в данный момент, они и сами не знают, что сделают через час, а, уж тем более, через день. Неудивительно, что, подав заявление на регистрацию брака и пройдя все этапы подготовке к свадьбе, они в самый последний момент могут передумать.

Близнецы

Близнецы часто меняют точку зрения на одно и то же событие, переходя он полного принятия к полному неприятию, а затем обратно. Вполне вероятно, что, проснувшись в день свадьбы, они поймут, что совершают ошибку и сбегут прямо с церемонии бракосочетания, о чем, снова изменив мнение, пожалеют.

Стрелец

Стрельцы превыше всего на свете ценят свою свободу, а официальный брак – по их убеждению – поставит на ней крест. Конечно, их можно уговорить – убедить и уболтать – пойти под венец, но никакой гарантии в том, что они не спасутся бегством в самый последний момент, ни они сами, ни кто-то другой дать не смогут.

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