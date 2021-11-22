Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут сделать карьеру в политике

Политическая деятельность подвластна далеко не каждому из нас – чтобы в ней преуспеть, необходимо иметь соответствующий склад характера.

У кого-то есть необходимые для этой отрасли качества, а у кого-то – нет. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут сделать карьеру в политике.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – прирожденные политики: эта сфера деятельности выводит человека в центр всеобщего внимания – причем не только на светских вечеринках, но в телевизионном и интернет-пространстве, а именно этого представители знака и ожидают от жизни. К тому же они обладают редкостным красноречием, а потому могут говорить не только образно, но и убедительно, что также необходимо для политической карьеры. Среди самых известных Львов в политике можно назвать Наполеона Бонапарта, Билла Клинтона и Барака Обаму.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы часто становятся успешными политиками в силу своих пробивных качеств: представители знака никогда не идут в обход, а если на их пути неожиданно вырастает стена, они готовы снести ее, причем, как правило, делают это лбом. К тому же они всегда – или почти всегда – находятся на стороне добра: борются за справедливость и защищают тех, кого несправедливо обидели. Знаменитые политики-Стрельцы: Нерон, Чингисхан, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы в политической деятельности опираются прежде всего на здравый смысл и осторожность. Прежде чем что-то сказать и уж тем более сделать, они тщательно – на несколько ходов вперед – продумывают последствия своих поступков и высказываний. Именно поэтому на хрупком политическом "льду" они почти не совершают ошибок, что делает их бесценными для любой политической партии. Самые известные политики среди Весов – Дмитрий Донской, Павел I, Махатма Ганди и Маргарет Тэтчер.

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