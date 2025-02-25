Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут создать проблему из ничего

Проблем в жизни хватает всегда, а в наше – мягко говоря, не самое простое время – особенно.

Казалось бы, зачем создавать их искусственно? Но есть люди, которые жить не могут без трудностей, и, если по какой-то причине их нет, обеспечивают себе их сами – причем, зачастую совершенно без повода. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут создать проблему из ничего.

Рак

Раки – самый мнительный знак Зодиака, его представители могут раздуть любую муху до размеров слона. Кто-то не так на них посмотрел – паника, что-то сомнительное сказал – слезы и истерика, как-то не так поступил – обморок. Исправить их нельзя, можно только относиться к ним с пониманием.

Скорпион

Скорпионы не демонстрируют сои переживания окружающим людям – они загоняют их в глубь, а там очень долго страдает по любому поводу, включая те, которые представителям других знаков показались бы не заслуживающим внимания, но для них они имеют огромное – а порой и определяющее – значение.

Водолей

Водолеи, столкнувшись с непредвиденной ситуацией, пугаются, поэтому е дают себе труда задуматься над тем, что с ними происходит. Как правило, то, что их так волнует, гроша ломаного не стоит, но представителей знака уже не остановить – они пошли вразнос и не успокоятся, пока не выпью «чашу страданий» до дна.

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