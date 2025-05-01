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Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут влюбиться с первого взгляда
О любви, возможной с первого взгляда, слышать приходилось всем, а вот испытать такое скоропалительное чувство дано не каждому.
Как правило, такие люди, а их большинство, уверены, что мгновенно вспыхнувшие чувства — выдумка поэтов, писавших в стиле романтизм, а в реальной жизни они невозможны, поскольку, прежде чем полюбить человека, его надо как следует узнать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут влюбиться с первого взгляда.
Овен
Овны, как самый стремительный знак Зодиака, все делают быстро, и их личная жизнь в этом смысле не исключение: влюбляются представители знака молниеносно — с первого взгляда. Правда, и остывают они так же быстро, как воспламеняются, но это, как говорится, вопрос второй.
Рыбы
Рыбы, для которых влюбленность — главное условие счастливой жизни, не в состоянии долго оставаться в одиночестве. Поэтому, встретив человека, который вызывает у них симпатию, они тут же испытывают к ним романтические чувства — правда, только до новой встречи.
Весы
Весы — люди увлекающиеся, поэтому, встречая человека, который их, как говорится, зацепил, они не могут упустить шанса познакомиться поближе. Причем в таких отношениях представители знака не прикидываются — они действительно влюбляются, но — только до новой любви с первого взгляда.
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