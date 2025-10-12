ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
159
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут вовремя уходить из отношений, у которых нет будущего

Никакие отношения не длятся вечно — они либо переходят из одной стадии в другую, либо заканчиваются.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Очень часто мы, стараясь продлить связь, которая исчерпала все свои ресурсы, удерживаем рядом человека, занимающего в нашей жизни чужое место — стоит ему уйти, как появится кто-то другой, гораздо более важный, так что все должно заканчиваться вовремя. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют вовремя уходить из отношений, у которых нет будущего.

Козерог

Козероги, как люди практичные и прагматичные, ни за что не станут держать при себе человека, который разлюбил их или которого разлюбили они сами. Почувствовав, что отношения изжили свое, они с легким сердцем его отпустят. При этом, совершенно не означает, что они не будут страдать, но об этом никто не узнает.

Овен

Овны слишком порывистые — и при этом решительные — чтобы терпеть отношения, которые перестали их устраивать. Причин у расставания могут быть самыми разными — от измены одной из сторон до скуки, которую они испытывают наедине со своим партнером, но рвут они отношения в таком случае решительно и бесповоротно.

Дева

Девы — один из самых злопамятных знаков Зодиака, они никогда не забывают ни слов, ни поступков, которые задели их за живое. Когда таких обид скапливается значительное количество, которое переходит в качество, продолжать отношения они уже не станут, как бы их об этом ни просили — зачем продлевать то, что, на их взгляд, дошло до логического конца и не имеет будущего.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
159
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie