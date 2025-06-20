Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут всю жизнь прожить на одном месте

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Содержание Рак Телец Дева

Но случается и так, что ответ на вопрос, жить на одном месте или переезжать с одного места — квартиры, города, страны — на другое, отвечает только сам человек, руководствуясь своими внутренними побужденьями. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут всю жизнь прожить на одном месте.

Рак

Раки, которые известны как представители самого семейного — и, как следствие, домашнего — знака Зодиака. Они много делают для того, чтобы близкие им люди чувствовали себя в обустроенном ими жилище максимально уютно и удобно, а каждый раз делать это на новом месте сложно даже для них.

Телец

Тельцы — как любители всех возможных земных удовольствий — очень ценят не только комфорт, но и привычную обстановку, которую они не любят менять даже ненадолго — о перемене места жительства речь вообще не идет, на него они идут только в том случае, если иного выхода нет, да и то соглашаются в самый последний момент

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Дева

Для Дев их дом ценен не только потому, что они делают из него произведение искусства, иногда — в прямом смысле этого слова, вкладывая в него серьезные средства и покупая все лучшее. Их дом для них также является местом, в котором живут их лучшие воспоминания, которые они не в состоянии бросить.

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