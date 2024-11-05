Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут залечивать сердечные раны

В сложной ситуации все мы ищем поддержки у окружающих нас людей, но оказать ее могут не все.

В таком случае нужно войти в положение человека, каким бы непонятным или непривычным оно ни оказалось, проявить сочувствие, а также, если возможно, дать добрый совет – кому под силу так поступить? Астролог Людмил Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут врачевать сердечные раны.

Рыбы

Рыбы – самый милосердный знак Зодиака, сочувствующий всем и в любой ситуации. Они всегда находят слова, которые способны утешить именно этого человека в данной конкретной ситуации, поэтому находят подход ко всем без исключения, а вот действенной помощи от них ждать не стоит.

Рак

Раки умеют появляться сочувствие и жалость, когда это необходимо кому-то из близких – и не очень – им людей. Они примеряют чужую беду на себя самих, поэтому не могут остаться равнодушными. Небдительно, что к ним часто обращаются за сочувствием и содействием.

Весы

Весы любят врачевать чужие душевные раны по двум причинам. Во-первых, в доброте им не откажешь – они сочувствуют всем, кто попал в беду. Во-вторых, представители знака – чего уж тут греха таить – нравится быть благотворителем, поэтому они не могут отказать себе в этом удовольствии.

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