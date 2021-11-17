Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Астролог назвал знаки Зодиака, которые надеются только на себя

Астролог назвал знаки Зодиака, которые надеются только на себя

www.credits

Каждый из нас время от времени попадает в сложную профессиональную или житейскую ситуацию, из которой необходимо выбраться во что бы то ни стало. 

Кто-то в таком случае обращается за помощью к другим людям – родственникам, друзьям и даже коллегам, а кто-то – рассчитывает только на свои силы и борется до конца. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые в любой ситуации надеются только на себя. 

Овен (21.03 – 20.04)

Овны слишком упрямы для того, чтобы добровольно признать, что какая-то задача может оказаться им не по силам. А просьба о помощи, на их взгляд, как раз свидетельствует о том, что они спасовали и расписались в собственном неумении. Этого представители знака допустить никак не могут, поэтому, что называется, "бьют лапками" изо всех сил. Надо признать, что их упорство приносит свои результаты – чаще всего они справляются с трудностями без посторонней помощи. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, будучи особами самоуверенными, считают любые обращения за помощью или содействием проявлением слабости, к тому же они уверены, что сознаться в том, что чего-то не знаешь или не умеешь, стыдно и зазорно. Именно поэтому, чтобы не выглядеть в глазах окружающих лузерами и неудачниками, они и предпочитают все делать сами, без чьей-либо поддержки. Окружающие часто называют такое их поведение гордыней, но сами они с таким определением категорически не согласны. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги всегда и во всем исповедуют принцип: "Хочешь сделать хорошо, сделай сам" – именно поэтому они, даже оказавшись в затруднительном положении, никого не просят о помощи. Зачем, если потом все равно все придется переделывать? Лучше потратить чуть больше времени, рассуждают они, зато будешь твердо уверен в том, что их дела находятся в идеальном состоянии. Впрочем, надо признать, что представители этого знака крайне редко действительно нуждаются в помощи – они умеют держать под контролем все свои дела. 

Читайте также: 

Следующая публикация