Астролог назвал знаки Зодиака, которые надеются только на себя

Каждый из нас время от времени попадает в сложную профессиональную или житейскую ситуацию, из которой необходимо выбраться во что бы то ни стало.

Кто-то в таком случае обращается за помощью к другим людям – родственникам, друзьям и даже коллегам, а кто-то – рассчитывает только на свои силы и борется до конца. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые в любой ситуации надеются только на себя.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны слишком упрямы для того, чтобы добровольно признать, что какая-то задача может оказаться им не по силам. А просьба о помощи, на их взгляд, как раз свидетельствует о том, что они спасовали и расписались в собственном неумении. Этого представители знака допустить никак не могут, поэтому, что называется, "бьют лапками" изо всех сил. Надо признать, что их упорство приносит свои результаты – чаще всего они справляются с трудностями без посторонней помощи.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, будучи особами самоуверенными, считают любые обращения за помощью или содействием проявлением слабости, к тому же они уверены, что сознаться в том, что чего-то не знаешь или не умеешь, стыдно и зазорно. Именно поэтому, чтобы не выглядеть в глазах окружающих лузерами и неудачниками, они и предпочитают все делать сами, без чьей-либо поддержки. Окружающие часто называют такое их поведение гордыней, но сами они с таким определением категорически не согласны.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги всегда и во всем исповедуют принцип: "Хочешь сделать хорошо, сделай сам" – именно поэтому они, даже оказавшись в затруднительном положении, никого не просят о помощи. Зачем, если потом все равно все придется переделывать? Лучше потратить чуть больше времени, рассуждают они, зато будешь твердо уверен в том, что их дела находятся в идеальном состоянии. Впрочем, надо признать, что представители этого знака крайне редко действительно нуждаются в помощи – они умеют держать под контролем все свои дела.

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