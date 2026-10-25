Астролог назвал знаки Зодиака, которые накапливают чужие негативные эмоции

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Одни их игнорируют, другие… им радуются, а третьи принимают чужую боль — с соответствующими переживаниями — как свою собственную.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые накапливают чужие негативные эмоции.

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Рак

Раки принимают к сердцу чужие страдания так же остро, ак свои собственные, и иногда и гораздо ближе. Хоть более практическим знакам Зодиака в это и трудно поверить, они могут не спать ночами из-за того, что с кем-то обошлись несправедливо, Негативные эмоции накапливаются, что может довести их до нервного срыва.

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Рыбы

Рыбы — как самый милосердный знак Зодиака — примеряют на себя любые чужие страдания, о которых они –вольно или невольно — узнают. В результате, по мнению психологов, грань между личностью самих представителей знака и теми, кому они сочувствуют, полностью стирается — чужие пе5режиания становятся их собственными.

Козерог

Козерогов трудно заподозрить в эмпатии к окружающим их людям, но так могут говорить только те, кто их совершенно не знает. На самом деле они сильно — иногда очень сильно — переживают из-за проблем и переживаний других людей, особенно если это касается близких, но скрывают это, боясь показаться слабыми, а, значит, уязвимыми.

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