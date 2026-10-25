- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 918
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые накапливают чужие негативные эмоции
К чужим негативным эмоциями все мы — в силу самых разных причин — относимся по-разному.
Одни их игнорируют, другие… им радуются, а третьи принимают чужую боль — с соответствующими переживаниями — как свою собственную.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые накапливают чужие негативные эмоции.
Рак
Раки принимают к сердцу чужие страдания так же остро, ак свои собственные, и иногда и гораздо ближе. Хоть более практическим знакам Зодиака в это и трудно поверить, они могут не спать ночами из-за того, что с кем-то обошлись несправедливо, Негативные эмоции накапливаются, что может довести их до нервного срыва.
Рыбы
Рыбы — как самый милосердный знак Зодиака — примеряют на себя любые чужие страдания, о которых они –вольно или невольно — узнают. В результате, по мнению психологов, грань между личностью самих представителей знака и теми, кому они сочувствуют, полностью стирается — чужие пе5режиания становятся их собственными.
Козерог
Козерогов трудно заподозрить в эмпатии к окружающим их людям, но так могут говорить только те, кто их совершенно не знает. На самом деле они сильно — иногда очень сильно — переживают из-за проблем и переживаний других людей, особенно если это касается близких, но скрывают это, боясь показаться слабыми, а, значит, уязвимыми.
Читайте также:
Полнолуние в Тельце 26 октября 2026 года: что нас ждет в это время
Зодиакальный гороскоп на октябрь 2026 года для всех 12 знаков