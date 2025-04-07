Астролог назвал знаки Зодиака, которые найдут общий язык даже с аквариумными рыбками

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Содержание Близнецы Водолей Стрелец

К тому же, ему нет цены для представителей самых разных профессий, главная задача которых — выстраивать грамотные коммуникации с людьми, потому менеджеры по набору персонала отрывают таких претендентов с руками. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут найти общи язык даже с аквариумными рыбками.

Близнецы

Близнецы, пожалуй, самый общительный знак Зодиака — они умеют разговаривать — и договариваться с кем угодно и о чем угодно, при этом оставляя у партнера исключительно благоприятное впечатление о себе — их ценят как легких, приятных и необременительных собеседников.

Водолей

Водолеи умеют интуитивно найти тему, которая заинтересует их собеседника, и, «подцепив» его на «крючок», разговорить даже самого необщительного партнера, а свойственное им чувство юмора позволит и тем, и другим получить максимальное удовольствие от любой беседы.

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Стрелец

Стрельцы обязаны своим талантом общения искреннему и неподдельному интересу, который они испытывают к каждому, кто встречают. Они охотно расспрашивают незнакомца о его жизни, узнают его мнение на разные тему, интересуются вкусами — неудивительно, что пред ними раскрывают душу.

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