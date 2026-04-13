Астролог назвал знаки Зодиака, которые не боятся менять жизнь в любом возрасте

Правда, по самым разным причинам удается это далеко не всем — многие так и не решаются потерять из вида старый берег, чтобы доплыть до нового.

И наиболее частой причиной бездействия является уверенность в том, что мы упустили драгоценное время, значит нам поздно что-либо делать и лучше оставить все, как есть.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не боятся менять жизнь в любом возрасте.

Водолей

Водолеи, принимая решение о жизненных — или профессиональных — переменах, как правило, не думают о возможных негативных последствиях, что, как ни странно это прозвучит, позволяет им избежать их и добиться желаемого. Не зря говорят, что все самые важные открытия в истории человечества сделали люди, которые не знали, что они невозможны.

Близнецы

Близнецы — представители самого легкого на подъем знака Зодиака: так, перебираясь на новое место жительства, они не цепляются за жилье и вещи — для переезда им вполне достаточно одного чемодана, в которые они сложат самые нужные и важные вещи, а остальное — они в этом совершенно справедливо уверены — найдется на новом месте жительства.

Стрелец

Стрельцы — авантюристы в хорошем смысле этого слова: они всегда готовы к переменам, о какой бы сфере жизни в конечном итоге не шла речь. Именно представители этого знака могут, выйдя на пенсию, начать учиться водить самолет или овладевать китайским языком. при этом их совершенно не смущает недоумение окружающих, которые не понимают, зачем им это нужно.

