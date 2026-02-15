Астролог назвал знаки Зодиака, которые не боятся выйти из зоны комфорта

Гороскоп / © Credits

Как правило, говоря так, мы подразумеваем решение профессиональных, финансовых и карьерных вопросов, но и в личной жизни часто приходится жертвовать своим спокойствием и удобствами.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не боятся выйти из зоны комфорта.

Стрелец

Стрельцы — самый легкий на подъем знак Зодиака, поэтому для них выход из зоны комфорта — вопрос несложный, они практикуют его постоянно. Ну кто еще — только ради того, чтобы увидеть рассвет в горах — может собраться за полчаса, сорваться из дома и отправиться буквально на край света — только они.

Близнецы

Близнецы практически всю жизнь проводят в погоне — как за материальным, так и за духовным: в первом случае речь идет о деньгах и вещах, а во втором — о новых художественных впечатлениях. Ради того, чтобы получить и первое, и второе, они способны претерпеть серьезные неудобства, зато впоследствии могут гордиться своим поведением.

Рыбы

Рыбы обожают комфорт и, в большинстве случаев, стараются от него не отказываются, Своему правилу они изменяют только в том случае, если кому-то из близких или любимых ими людей срочно нужна помощь. В таком случае представители знака готовы на любые жертвы, и выход из зоны комфорта — самое малое, что они могут сделать.

